Попали в купянскую мясорубку: Девять офицеров НАТО из разных стран ликвидированы в зоне СВО

Ранее сообщалось, что на Украине был ликвидирован наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо, воевавший на стороне ВСУ. Он являлся уроженцем японской Осаки, проживал в Италии, а в июне 2024 года вступил в ряды украинской армии.