Попали в купянскую мясорубку: Девять офицеров НАТО из разных стран ликвидированы в зоне СВО

Российские военные ликвидировали девять офицеров из разных стран НАТО в Харьковской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военного эксперта Владислава Шурыгина.

Источник: Life.ru

По его информации, среди погибших находились военные специалисты из Соединённых Штатов, Швеции, Польши и Южной Кореи. Также в списке фигурируют представители Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

«Купянское направление. В ад отправлены офицеры НАТО. Западная пропаганда прописывают всех этих специалистов как волонтёры», — написал он.

Ранее сообщалось, что на Украине был ликвидирован наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо, воевавший на стороне ВСУ. Он являлся уроженцем японской Осаки, проживал в Италии, а в июне 2024 года вступил в ряды украинской армии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

