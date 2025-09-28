Ричмонд
«Слушайте, ну мы же взрослые люди»: Лукашенко обратился к Трампу с просьбой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидера США Дональда Трампа избегать схем с возможными поставками американского оружия европейским странам для его последующей передачи Украине. Данное заявление глава республики сделал в разговоре с журналистами.

Источник: Life.ru

«Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что: “Я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине. Что хотят, то и делают”. Слушайте, ну мы же взрослые люди», — передаёт слова Лукашенко телеканал «Беларусь-1».

Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить агрессивную риторику, поскольку уже имеется конкретный план по прекращению боевых действий. По словам белорусского президента, на столе лежит «очень хорошее» предложение по урегулированию ситуации на Украине, с которым во время встречи на Аляске был ознакомлен Дональд Трамп, чтобы обсудить его в Вашингтоне.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

