«Старая песня в другой аранжировке». Лукашенко о возможных «комбинациях» по поставкам оружия Украине

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает нежелательными возможные «комбинации» с поставками Украине американского оружия. Об этом глава государства заявил в интервью журналистам в Москве, новый фрагмент которого показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что во внешней политике Президент США Дональд Трамп занял очень порядочную позицию, стремясь к мирному урегулированию конфликтов.
«Ему куда сейчас деваться? Ему надо в этом направлении действовать. И он будет действовать. У него есть на это бунтарская, революционная сила. Поэтому я это поддерживаю. Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали. Типа того: я продам оружие европейцам, а они пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают. Слушайте, мы же взрослые люди. Отдал европейцам. Европейцы заплатили. А может быть, не заплатили. А просто, как Байден раньше отдавал оружие. Оно поступило в Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. А так все то же самое», — заявил Президент.
«Здесь надо быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договорились. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда такая тактика. Мы ее пониманием, уважаем, где-то соглашаемся, где-то — нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать», — подчеркнул белорусский лидер. -0-