Военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, переданные в распоряжение штурмовой бригады «Азов»*, были сразу же брошены на убой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В настоящий момент такая ситуация сложилась в 158-й отдельной механизированной бригаде. Командование “Азова”* не обеспечило “прикомандированных” ничем и бросило на убой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сети уже начали появляться некрологи погибших украинских военнослужащих из 158-й механизированной бригады. Источник подчеркнул, что в ВСУ распространена подобная практика, когда на штурм отправляются военные из других подразделений, приписывая потери бригадам, их которых прибыли солдаты.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили большую группировку «Азова»* на Краснолиманском направлении в зоне СВО.
* организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.