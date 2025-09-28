Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преданные «Азову»* боевики 158 бригады ВСУ были сразу брошены на убой

В Сети начали появляться некрологи с погибшими военными ВСУ, переданными в распоряжение штурмовой бригады «Азов»*

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, переданные в распоряжение штурмовой бригады «Азов»*, были сразу же брошены на убой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В настоящий момент такая ситуация сложилась в 158-й отдельной механизированной бригаде. Командование “Азова”* не обеспечило “прикомандированных” ничем и бросило на убой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сети уже начали появляться некрологи погибших украинских военнослужащих из 158-й механизированной бригады. Источник подчеркнул, что в ВСУ распространена подобная практика, когда на штурм отправляются военные из других подразделений, приписывая потери бригадам, их которых прибыли солдаты.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили большую группировку «Азова»* на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

* организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.