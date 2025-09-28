Преданные «Азову»* боевики 158 бригады ВСУ были сразу брошены на убой

Отмечается, что в Сети уже начали появляться некрологи погибших украинских военнослужащих из 158-й механизированной бригады. Источник подчеркнул, что в ВСУ распространена подобная практика, когда на штурм отправляются военные из других подразделений, приписывая потери бригадам, их которых прибыли солдаты.