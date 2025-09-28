ЦИК Молдавии признал парламентские выборы состоявшимися

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии сообщила, что уже проголосовало более половины внесенных в списки избирателей, и признала выборы в парламент республики состоявшимися.
«Проголосовали 1 596 530 избирателей, что составляет около 52% внесенных в списки. По закону Республики Молдова выборы являются состоявшимися, если явка составляет 33%. Таким образом ЦИК Молдавии подтверждает, что выборы состоялись», — сказала на брифинге председатель комиссии Анжелика Караман.
Ранее ЦИК Молдавии сообщил, что голосование на парламентских выборах в республике завершено, участки на территории страны закрылись в 21.00 по мск.
Напомним, 28 сентября в Молдавии проходило голосование на выборах в парламент. Всего на территории республики работало более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 участок организовали за пределами страны. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина Молдавии.