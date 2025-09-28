ЦИК Молдавии признал парламентские выборы состоявшимися

«Проголосовали 1 596 530 избирателей, что составляет около 52% внесенных в списки. По закону Республики Молдова выборы являются состоявшимися, если явка составляет 33%. Таким образом ЦИК Молдавии подтверждает, что выборы состоялись», — сказала на брифинге председатель комиссии Анжелика Караман.