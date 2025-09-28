Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет согласовать детали сделки по Газе с Нетаньяху 29 сентября

Президент США сообщил, что получил «очень хороший ответ» относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что детали сделки об урегулировании в секторе Газа будут согласованы на его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

Трамп заверил, что «все хотят заключить сделку». Он сообщил, что получил «очень хороший ответ» относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

Американский лидер ранее в интервью журналистам портала Axios сообщил, что консультации об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже «на завершающей стадии», что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп написал в Truth Social: «У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся». В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше