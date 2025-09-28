Трамп хочет согласовать детали сделки по Газе с Нетаньяху 29 сентября

Ранее Трамп написал в Truth Social: «У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся». В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.