Глава Администрации президента Крутой: Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года.
В частности, Крутой напомнил про обещанное президентом Беларуси Александром Лукашенко большое совещание с правительством страны по итогам работы экономики. Причем разговор затронет более широкий спектр тем. В частности, глава Администрации заметил:
«С учетом того, что в конце года предстоит провести Всебелорусское народное собрание и рассмотреть окончательную версию программы социально-экономического развития на следующие пять лет, наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством».
Всебелорусское народное собрание в 2025-м станет восьмым по счету. Седьмое (и первое в новом формате после определения нового статуса ВНС после референдума 27 февраля 2022 года по изменениям в Конституцию страны) прошло в апреле 2024-го.
