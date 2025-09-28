Ричмонд
Глава Администрации президента Крутой: Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года

Крутой: Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года.

В частности, Крутой напомнил про обещанное президентом Беларуси Александром Лукашенко большое совещание с правительством страны по итогам работы экономики. Причем разговор затронет более широкий спектр тем. В частности, глава Администрации заметил:

«С учетом того, что в конце года предстоит провести Всебелорусское народное собрание и рассмотреть окончательную версию программы социально-экономического развития на следующие пять лет, наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством».

Всебелорусское народное собрание в 2025-м станет восьмым по счету. Седьмое (и первое в новом формате после определения нового статуса ВНС после референдума 27 февраля 2022 года по изменениям в Конституцию страны) прошло в апреле 2024-го.

Тем временем мы писали, что 55 портретов знаменитых белорусов появятся на фасаде нового Национального исторического музея в Минске: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.

А глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.

