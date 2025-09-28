Правящая партия Молдавии лидирует по итогам 20% подсчёта протоколов

Напомним, что в Молдавии сегодня проходили досрочные парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Выборы завершились — избирательные участки по всей стране закрыты. Первые предварительные результаты появятся после 21.00 мск. Наблюдатели же говорят о более чем 600 зафиксированных нарушениях. В выборах участвовали 22 кандидата от 14 партий, 4 блоков и 4 независимых кандидата.