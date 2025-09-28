Ричмонд
Правящая партия Молдавии лидирует по итогам 20% подсчёта протоколов

На парламентских выборах в Молдавии после обработки 20,10% протоколов с избирательных участков лидирует правящая партия «Действие и солидарность», получившая 38,53% голосов. Оппозиционный Патриотический блок набрал 33,56% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Источник: Life.ru

Среди других участников гонки выделяются партия «Демократия дома» с результатом 7,53% голосов и «Наша партия», у которой 6,73%. Остальные политические формирования пока показывают значительно более низкие показатели. Подсчёт бюллетеней продолжается.

Напомним, что в Молдавии сегодня проходили досрочные парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Выборы завершились — избирательные участки по всей стране закрыты. Первые предварительные результаты появятся после 21.00 мск. Наблюдатели же говорят о более чем 600 зафиксированных нарушениях. В выборах участвовали 22 кандидата от 14 партий, 4 блоков и 4 независимых кандидата.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.