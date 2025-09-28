Ричмонд
Лукашенко призвал Трампа не строить планы по продаже ЕС оружия для передачи ВСУ

Лукашенко заявил, что Трампу не стоит делать заявления о планах продажи оружия Европе до договоренностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа не строить планы по возможной продаже оружия странам Европы для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины.

«Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что “я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине “. Слушайте, ну мы же взрослые люди”, — заявил Лукашенко во время беседы с журналистами, его слова приводит телеканал “Беларусь-1”.

Президент Белоруссии допустил, что европейские страны могут заплатить за поставленное американское оружие, а могут и не заплатить. Лукашенко также подчеркнул, что лучше не делать подобных публичных заявлений до достижения договоренностей.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп по-прежнему разрешает продавать Украине американское оружие, но при условии, что их использование для ударов по территории внутри РФ будет ограничено.

