Правящая партия Молдавии лидирует после обработки 40 процентов протоколов

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» набирает 41,22% на парламентских выборах, оппозиционный Патриотический блок — 30,74%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 40,11% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
У оппозиционного блока «Альтернатива» — 7,86%, у партии «Демократия дома» — 6,91% голосов, у «Нашей партии» — 6,46%.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.