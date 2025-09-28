Трамп намерен согласовать детали сделки по Газе с Нетаньяху 29 сентября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что детали сделки об урегулировании в секторе Газа будут согласованы на его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters, сообщает ТАСС.