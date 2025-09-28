Вице-президент Турции: Встреча Эрдогана и Трампа была продуктивной и позитивной

«Это была чрезвычайно продуктивная и позитивная встреча. Все обсуждения прошли в позитивной атмосфере. Ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, и есть области, требующие доработки. Важно продемонстрировать политическую волю», — сказал он.
Йылмаз отметил, что встреча Эрдогана с Трампом охватила широкий круг тем: от региональных кризисов и вопросов международного устройства до сотрудничества в торговле, экономике и оборонной отрасли. Особое внимание уделялось военному сотрудничеству, включая поставки истребителей F-16 и программы по F-35.
Напомним, ранее стало известно, что Эрдоган и Трамп обсудили возможные совместные шаги по урегулированию ситуации на Украине. Турецкий лидер выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию конфликта на так называемых «баронов войны». При этом президент не конкретизировал, какие именно страны или силы он подразумевает под определением.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.