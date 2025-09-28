Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Турции: Встреча Эрдогана и Трампа была продуктивной и позитивной

В Анкаре положительно оценили переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, которые состоялись в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью телеканалу Kanal 7.

«Это была чрезвычайно продуктивная и позитивная встреча. Все обсуждения прошли в позитивной атмосфере. Ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, и есть области, требующие доработки. Важно продемонстрировать политическую волю», — сказал он.

Йылмаз отметил, что встреча Эрдогана с Трампом охватила широкий круг тем: от региональных кризисов и вопросов международного устройства до сотрудничества в торговле, экономике и оборонной отрасли. Особое внимание уделялось военному сотрудничеству, включая поставки истребителей F-16 и программы по F-35.

Напомним, ранее стало известно, что Эрдоган и Трамп обсудили возможные совместные шаги по урегулированию ситуации на Украине. Турецкий лидер выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию конфликта на так называемых «баронов войны». При этом президент не конкретизировал, какие именно страны или силы он подразумевает под определением.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше