«У Дональда такая тактика. Где-то соглашаемся, где-то — нет». Лукашенко озвучил позицию Трампа по миру для Украины, сказав о его бунтарской силе

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил позицию главы США Дональда Трампа по миру для Украины, сказав о его бунтарской силе. Фрагмент общения главы республики с журналистами показал телеканал «Беларусь 1».
Так, Лукашенко назвал позицию Трампа по мирному урегулированию конфликтов (в том числе и украинского) хорошей и порядочной. Вместе с тем глава Беларуси отметил:
«Ему куда сейчас деваться? Ему надо в этом направлении действовать. И он будет действовать. У него есть на это бунтарская, революционная сила. Поэтому я это поддерживаю».
По комбинациям с поставками оружия для Украины из США через Европу Лукашенко также озвучил свое мнение:
«Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали. Типа того: я продам оружие европейцам, а они пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают. Слушайте, мы же взрослые люди. Отдал европейцам. Европейцы заплатили. А может быть, не заплатили. А просто, как Байден раньше отдавал оружие. Оно поступило в Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил?».
Президент Беларуси назвал такие многоходовые комбинации «старой песней» с другой аранжировкой.
В целом же, Лукашенко считает необходимой большую открытость при условии публичных выступлений.
«А лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договорились. Надо договориться, а потом о результатах говорить», — добавил он.
Вместе с тем Александр Лукашенко отметил позицию Трампа по этому вопросу:
«У Дональда такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то — нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать».
Тем временем мы писали, что 55 портретов знаменитых белорусов появятся на фасаде нового Национального исторического музея в Минске: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.
А глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.