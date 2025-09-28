Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве АЭС до конца года

Глава комитета ГД по энергетике Николай Шульгинов отметил, что РФ имеет опыт не только строительства, но и регулирования вопросов безопасности АЭС.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступил с заявлением, что до конца текущего года Россия и Вьетнам могут подписать межправительственное соглашение о строительстве АЭС на территории республики.

«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано… Одно из главных направлений, которое подчеркнул и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Кроме того, Николай Шульгинов отметил, что российская сторона имеет большой опыт не только строительства, но и регулирования вопросов безопасности АЭС. По его словам, в РФ сформирована правовая база, которая продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что спикер ГД Вячеслав Володин вместе с делегацией парламента прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя нацсобрания Чан Тхань Мана.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше