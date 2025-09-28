РФ и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве АЭС до конца года

Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступил с заявлением, что до конца текущего года Россия и Вьетнам могут подписать межправительственное соглашение о строительстве АЭС на территории республики.
«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано… Одно из главных направлений, которое подчеркнул и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Кроме того, Николай Шульгинов отметил, что российская сторона имеет большой опыт не только строительства, но и регулирования вопросов безопасности АЭС. По его словам, в РФ сформирована правовая база, которая продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что спикер ГД Вячеслав Володин вместе с делегацией парламента прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя нацсобрания Чан Тхань Мана.