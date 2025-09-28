Ричмонд
ЦИК Молдавии заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов

Главная оппозиционная фракция Патриотический блок набрала 29.22% голосов.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности получает на парламентских выборах 43,05%, оппозиционные партии — остальные голоса. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.

Главная оппозиционная сила — Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, — получает 29,22%. У блока проевропейских партий «Альтернатива» 8,24%, у проевропейской партии «Демократия дома» 6,52%. «Наша партия» во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева. «Альтернатива» состоит из «Движения национальной альтернативы» мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии «Гражданский конгресс» Марка Ткачука.

