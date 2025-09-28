Лишь около 4,2 тыс. граждан Молдовы из более чем 300 тыс. смогли проголосовать в России на двух участках

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество проголосовавших в Москве на выборах парламента Молдовы составило лишь 4204 человека, по данным молдавского ЦИК на 21.45 мск. Об этом сообщает ТАСС.
При этом численность молдавской диаспоры в России составляет более 300 тыс. человек. Несмотря на просьбы ее представителей, власти Молдовы открыли в России лишь два избирательных участка. Представители молдавской диаспоры приезжали в Минск, где проголосовать можно было на участке, открытом в посольстве Молдовы в Беларуси.
Подсчет голосов продолжается, окончательное число проголосовавших может увеличиться, однако незначительно. -0-