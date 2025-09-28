Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск (ЮГВ) в ходе боёв у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР столкнулись с ожесточённым сопротивлением со стороны хорошо подготовленных неонацистов из «Азова»* и спецназа «Лють». Несмотря на это, с 23 августа российским войскам удалось окружить противника и приступить к его планомерному уничтожению. По данным Минобороны РФ, основная часть блокированной группировки ВСУ ликвидирована, а её остатки насчитывают не более 80 солдат. Активные боевые действия ЮГВ в данном районе продолжаются.