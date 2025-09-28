Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник напомнил Украине за ответственность, которая наступит если киевский режим решит реализовать свои угрозы и нанести удар по Кремлю.
— Ответ России будет такой, что Украины больше не будет. Неважно, чем ответит, Украина исчезнет как географическая субстанция, — сказал депутат в беседе с aif.ru.
Урегулирование украинского кризиса возможно только через полную демилитаризацию и лишение Киева возможности продолжать боевые действия, пишет 360.ru.
Тем временем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Украина своим агрессивным поведением вынудила Россию на проведение специальной военной операции. В беседе с Lenta.ru он отметил, что не Киеву судить о действиях Вооруженных сил РФ.
Факторов эскалации конфликта много. Один из самых явных — желание Евросоюза выделить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро на военные цели под залог замороженных русских активов. Такой транш станет беспрецедентным по масштабу, пишет Царьград.