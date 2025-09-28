Ричмонд
На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные Санду силы набирают 51,02%

По результатам обработки 50,04% протоколов с избирательных участков в Молдавии оппозиционные нынешнему президенту республики Майе Санду партии суммарно набирают 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила 42,40%.

Источник: Life.ru

Лидером среди оппозиционных объединений остаётся Патриотический блок с 29,85% голосов. Блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» — 6,86%, а «Наша партия» — 6,39%.

Ранее лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные политические силы страны присоединиться к мирной акции протеста, запланированной на 29 сентября. По его словам, акция должна пройти без партийной символики, а трибуна будет открыта для всех желающих высказаться.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

