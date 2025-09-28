На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные Санду силы набирают 51,02%

Лидером среди оппозиционных объединений остаётся Патриотический блок с 29,85% голосов. Блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» — 6,86%, а «Наша партия» — 6,39%.
Ранее лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные политические силы страны присоединиться к мирной акции протеста, запланированной на 29 сентября. По его словам, акция должна пройти без партийной символики, а трибуна будет открыта для всех желающих высказаться.
