Президент Александр Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Беларусью, сказав о вере в польский народ. Фрагмент видео показали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, западная соседка Беларуси Польша снова открыла свои границы 25 сентября, а ранее, 12 сентября, закрыла погранпункты, сославшись на опасения для своей национальной безопасности из-за белорусского-российских учений «Запад-2025».
«К чему это привело? — задался вопросом о закрытии Польшей границы с Беларусью Лукашенко и резюмировал. — Это афера еще бóльшая».
В целом же, по словам главы республики, он сохраняет надежду и веру в польский народ:
«Они не дадут там их амбициям (некоторых политиков. — Ред.) разгуляться. Поэтому, думаю, успокоятся. Поговорят. Им надо сегодня громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить».
Александр Лукашенко добавил:
«Я как-то сказал, что польский народ — неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать».
