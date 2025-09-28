Грецию охватили протесты из-за дела о крушении поезда

Масштабные демонстрации прошли в самых крупных городах. В Афинах протестующие полностью заполнили площадь Синтагма перед зданием парламента. В Салониках на улицы вышли сотни людей. Акции и марши также состоялись в Лариссе, Ханье, Митилини, Серресе и Каламате, где люди выражали поддержку требованию Руци, который находится на голодовке уже четырнадцатый день. Хотя прокурор и дал формальное согласие на эксгумацию 22-летнего Дениса Руци, оно ограничено лишь целью опознания. Отец настаивает на проведении полного токсикологического анализа, который мог бы прояснить обстоятельства гибели его сына. Сам Панос Руци заявил, что борется не только за правду о своем ребенке, но и за всех погибших детей, их матерей и отцов. К его требованию присоединились и многие другие семьи, потерявшие близких в той катастрофе.