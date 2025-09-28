Грецию охватили протесты из-за дела о крушении поезда

Волна акций протеста прокатилась по всей Греции, охватив 46 городов, в знак солидарности с отцом, объявившим голодовку. Как передает национальный телеканал ERT, Панос Руци, чей сын погиб в крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории страны два года назад, требует провести эксгумацию тела для установления истинной причины смерти. По его убеждению, власти умышленно затягивают выдачу разрешения на полноценное исследование останков, чтобы скрыть ключевые детали трагедии и замедлить ход расследования.
Масштабные демонстрации прошли в самых крупных городах. В Афинах протестующие полностью заполнили площадь Синтагма перед зданием парламента. В Салониках на улицы вышли сотни людей. Акции и марши также состоялись в Лариссе, Ханье, Митилини, Серресе и Каламате, где люди выражали поддержку требованию Руци, который находится на голодовке уже четырнадцатый день. Хотя прокурор и дал формальное согласие на эксгумацию 22-летнего Дениса Руци, оно ограничено лишь целью опознания. Отец настаивает на проведении полного токсикологического анализа, который мог бы прояснить обстоятельства гибели его сына. Сам Панос Руци заявил, что борется не только за правду о своем ребенке, но и за всех погибших детей, их матерей и отцов. К его требованию присоединились и многие другие семьи, потерявшие близких в той катастрофе.
Железнодорожная трагедия у города Темпи унесла жизни 57 человек, большинство из которых были студентами, и оставила десятки раненых. Причиной столкновения пассажирского и грузового поездов, пущенных по одному пути, стала череда системных ошибок. Правительство Греции неоднократно обвиняли в намеренном затягивании следствия и сокрытии улик. Родственники жертв с самого начала заявляли, что часть людей погибла не от удара, а в результате мощного пожара, вызванного возгоранием неизвестной легковоспламеняющейся жидкости, которую незаконно перевозили в грузовом составе. Власти долго отрицали эту версию, однако в феврале 2025 года эксперты, расследовавшие происшествие, подтвердили возможность присутствия в поезде неучтенного горючего. Согласно их заключению, хотя большинство жертв погибли от столкновения, смерть как минимум пяти-семи человек наступила из-за последовавших взрыва и огня, которые привели к образованию гигантского огненного шара и полному уничтожению двух вагонов.
