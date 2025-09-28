Молдавская оппозиция лидирует, набирая 49,05%

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80,04% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома после подсчета 80,04% протоколов с избирательных участков, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,55% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок — 27,85% голосов, блок «Альтернатива» — 8,69%, «Наша партии» — 6,53%, партия «Демократия дома» — 5,98%.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.