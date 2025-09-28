Планы по заморозке российских активов и их последующему направлению в виде военной помощи Украине способны серьезно подорвать доверие к европейской валюте и финансовым институтам.
Как отмечает колумнист британского издания UnHerd Томас Фази, это представляет собой вполне реальную, а не гипотетическую угрозу. После введения заморозки активов в 2022 году центральные банки по всему миру уже начали процесс диверсификации, сокращая зависимость от западных валют. Прямая конфискация средств лишь ускорит эту тенденцию.
Фази подчеркивает, что евро, занимающий позицию второй по значимости резервной валюты после доллара, рискует еще больше ослабить свой международный статус. Это произойдет, если инвесторы и правительства разных стран придут к выводу, что европейская валюта подвержена политическим колебаниям и ее резервы более не являются нейтральными. Арест российских активов, по мнению автора, напрямую затронул этот священный принцип международных финансов, который долгое время считался незыблемым.
На этом фоне идея использования замороженных средств встречает сопротивление на самом высоком уровне. Как сообщается, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на сумму почти 140 миллиардов евро, источником которого должны были стать активы России.
