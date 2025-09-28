На Западе рассказали о катастрофических последствиях изъятия российских активов

Фази подчеркивает, что евро, занимающий позицию второй по значимости резервной валюты после доллара, рискует еще больше ослабить свой международный статус. Это произойдет, если инвесторы и правительства разных стран придут к выводу, что европейская валюта подвержена политическим колебаниям и ее резервы более не являются нейтральными. Арест российских активов, по мнению автора, напрямую затронул этот священный принцип международных финансов, который долгое время считался незыблемым.