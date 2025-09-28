Около 4,2 тыс. граждан Молдавии из более 300 тыс. смогли проголосовать в России

По официальным данным, в Российской Федерации проживает более 300 тысяч молдавских граждан. Несмотря на обращения диаспоры, власти Молдавии ограничились организацией лишь двух избирательных участков. Подсчёт бюллетеней продолжается, и итоговые показатели могут немного возрасти, однако значительного увеличения явки не ожидается.