У здания МИД Молдавии начался митинг из-за массовых нарушений на выборах

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы. Явка избирателей превысила 52%. Центральная избирательная комиссия сообщала об открытии около двух тысяч избирательных участков на территории страны и более 300 за рубежом. По результатам обработки 50,04% протоколов оппозиционные партии суммарно набирают 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность», которая получила 42,40%.