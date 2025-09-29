Молдавская оппозиция протестует у ЦИК против фальсификации выборов

«Ограничив допуск журналистов и наблюдателей на выборы, власти пытаются скрыть фальсификации и провокации, которые, в частности, были организованы против избирателей из Приднестровья. Это постыдный факт, который не соответствует демократическим нормам международного права, и нашим национальным молдавским традициям гостеприимства. Также вызывает много вопросов и отказ социологам проводить экзитпол. Ведь опрос на выходе является одним из элементов демократии. Мы прошли через самую грязную кампанию в истории страны. Но эти испытания сделали нас сильнее. Народ Молдовы сам решает свое будущее — и никто не имеет права диктовать нам волю извне», — сказал Тарлев. -0-