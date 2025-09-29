Молдавская оппозиция протестует у ЦИК против фальсификации выборов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протест против фальсификации парламентских выборов правящей Партией действия и солидарности (ПДС) проводят у здания Центральной избирательной комиссии Молдавии сторонники оппозиционного Патриотического блока, об этом сообщает ТАСС.
«Правящая ПДС проигрывает эти выборы, так как не получает большинства мандатов в парламенте. Мы надеемся, что оппозиция объединит усилия для формирования правящего большинства и правительства», — заявил перед участниками протеста бывший президент Игорь Додон, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, вокруг которой сформирован блок. Он подчеркнул, что после обработки 70% бюллетеней оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 47% голосов, опережая правящую партию, у которой 43%.
По мнению экспертов, у ПДС еще есть шансы вырваться вперед за счет голосования более чем 260 тыс. избирателей за рубежом, где, по заявлениям оппозиции, власти устроили фальсификации.
Ранее бывший премьер Молдовы, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что власти Молдовы ограничили допуск международных наблюдателей и журналистов на парламентские выборы, чтобы скрыть фальсификации и провокации.
Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове На выборах в Молдове на некоторые избирательные участки поступали угрозы о минировании.
«Ограничив допуск журналистов и наблюдателей на выборы, власти пытаются скрыть фальсификации и провокации, которые, в частности, были организованы против избирателей из Приднестровья. Это постыдный факт, который не соответствует демократическим нормам международного права, и нашим национальным молдавским традициям гостеприимства. Также вызывает много вопросов и отказ социологам проводить экзитпол. Ведь опрос на выходе является одним из элементов демократии. Мы прошли через самую грязную кампанию в истории страны. Но эти испытания сделали нас сильнее. Народ Молдовы сам решает свое будущее — и никто не имеет права диктовать нам волю извне», — сказал Тарлев. -0-