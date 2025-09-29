На выборах проголосовали лишь 12 тыс. из 300 тыс. избирателей из Приднестровья

Ранее сообщалось, что движение по мосту возле приднестровского города Рыбница было перекрыто из-за анонимного сообщения об угрозе минирования. Об аналогичном инциденте также сообщали на избирательном участке в молдавском городе Резина. Люди, желающие проголосовать, выстроились в длинные очереди на подъездах к мосту. По данным портала «Новости Приднестровья», аналогичная ситуация возникла и у города Каменка. Полиция Молдавии получила сообщения о минировании объектов в 14 населённых пунктах, расположенных вдоль границы с Приднестровьем.