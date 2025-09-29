Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск лаконично прокомментировал попытку Франции вмешаться в выборы в Молдавии

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети X заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что французские спецслужбы оказывали на него давление с целью ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии накануне выборов.

Источник: Life.ru

«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

Напомним, что французские спецслужбы пытались заставить Павла Дурова ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По словам самого Дурова, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции. Он подчеркнул, что такие действия являются либо вмешательством в судебный процесс, либо попыткой использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе. Telegram проверил указанные властями каналы. Часть из них действительно нарушала правила и была удалена. Однако второй список включал легитимные ресурсы, объединённые только оппозиционной позицией. Их блокировку команда мессенджера отклонила.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше