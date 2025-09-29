Трамп раскрыл причину экстренного сбора генералов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую масштабную встречу с высшим военным руководством страны, заявив, что ее главная цель — укрепить боевой дух командного состава. В интервью агентству Reuters американский лидер подтвердил свое участие во встрече, которая состоится 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Трамп отметил, что хочет лично донести до генералов и адмиралов поддержку и уважение администрации, призвав их оставаться сильными, решительными, умными и в то же время проявлять сострадание. По его словам, суть мероприятия заключается в укреплении воинского единства, и сейчас настал тот момент, когда подобный шаг является необходимым.
Напомним, что издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщило, что министр вооруженных сил Пит Хегсет без каких-либо публичных объяснений вызвал сотни высокопоставленных офицеров на эту внеплановую встречу, что вызвало значительный резонанс.
