В Молдавии задержали трёх человек после обысков по делу о подготовке беспорядков

«Сотрудники Национального инспектората расследований и бригады полиции специального назначения Fulger совместно со Службой информации и безопасности и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в настоящее время проводят мероприятия в рамках уголовного дела по факту подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки сразу после окончания голосования и во время завтрашней акции протеста в столице. Были задержаны три человека», — говорится в сообщении.