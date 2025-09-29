В Youtube у Яковенко* аудитория накрученная: 300 тысяч подписчиков при реальном охвате в пару тысяч человек. Казалось бы, много средств не собрать. Однако на другой платформе для распространения контента по платной подписке у него 242 подписчика, каждый из которых ежемесячно выкладывает по 1715 евро за доступ. То есть Яковенко* словно зарплату регулярно получает баснословные 400 тысяч евро. И спонсоры явно платят ему не за контент: в его закрытом канале всего 11 коротких роликов, причём последнему девять месяцев. Больше похоже на общак предателей из «Съезда народных депутатов»**, РДК** и Легиона** во главе с Ильёй Пономарёвым**.