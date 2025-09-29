Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриотический блок уверенно побеждает в Гагаузии

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Патриотический блок лидирует на парламентских выборах среди голосовавших в Гагаузской автономии. По итогам обработки Центризбиркомом 91% протоколов политсила набирает 83% против 3,27% правящей PAS.

Источник: Sputnik.md

Блок «Альтернатива» балансирует на отметке в 11%. Всего в автономии проголосовало более 50700 граждан.

На избирательных участках в Гагаузии, напомним, весь день происходили сбои в системе голосования. В окружном избирательном совете № 36 АТО Гагаузия подтвердили наличие сбоев в работе Интернета, в связи с чем на участках для голосования местами скопились очереди из желающих голосовать.

Было уточнено, что сбой был вызван качеством интернет-соединения сразу у всех трех операторов услуг. При этом в окружном совете № 36 заявили, что постарались сделать все, чтобы скопления людей на участках, вызванные сбоями в системе голосования, не были более массовыми.

Однако ЦИК признал выборы состоявшимися и прошедшими «без перерывов в голосовании и других неудобств, связанных с избирательным процессом».

Для голосования были открыты 2274 избирательных участка, из них только 12 предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом работает 301 пункт для голосования. Для прохождения в парламент политическая партия должна набрать не менее 5%, избирательный блок — 7%, независимый кандидат — 2%.

Предварительные итоги голосования ЦИК объявит утром 29 сентября.