В Мичигане число жертв стрельбы в церкви мормонов возросло до двух

По сведениям телеканала NBC News, имя стрелявшего — Томас Джейкоб Сэнфорд, ему было 40 лет. На месте происшествия было найдено по меньшей мере три самодельных устройства, предназначенных для взрыва или поджога. Преступник был убит прибывшими на место стражами порядка. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах. -0-