Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Москвы, что, по его словам, якобы может спровоцировать блэкаут в российской столице. Бывший комик заверил, что эта тема поднималась на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября. ВСУ могут нанести ответные удары по Москве, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил главарь киевского режима.