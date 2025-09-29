Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине этой осенью

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с блэкаутом. Слова бывшего комика приводит издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Как утверждает Зеленский, блэкаут может произойти уже этой осенью. Также главарь киевского режима обвинил Россию в запуске беспилотных летательных аппаратов по странам Европы с судов «теневого флота», однако никаких доказательств этому не привёл.

Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Москвы, что, по его словам, якобы может спровоцировать блэкаут в российской столице. Бывший комик заверил, что эта тема поднималась на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября. ВСУ могут нанести ответные удары по Москве, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил главарь киевского режима.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше