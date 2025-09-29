Еврокомиссар по обороне не смог объяснить, как будет работать система «Стена дронов»

Кубилюс указал, что дальнейшие шаги зависят от специалистов, которые сотрудничают с украинской стороной, чтобы определить необходимые действия. По его словам, на Украине потребуется создать специализированные центры, где будут взаимодействовать производители дронов и их операторы, а также будет проводиться подготовка квалифицированных кадров.