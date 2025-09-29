Еврокомиссар по обороне не смог объяснить, как будет работать система «Стена дронов»

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс признал, что на текущем этапе не может дать конкретных разъяснений по реализации масштабного оборонного проекта «Стена дронов», предназначенного для защиты восточных рубежей НАТО. В интервью польскому телеканалу TVP World он отметил, что для проработки деталей инициативы необходима техническая экспертиза.
Кубилюс указал, что дальнейшие шаги зависят от специалистов, которые сотрудничают с украинской стороной, чтобы определить необходимые действия. По его словам, на Украине потребуется создать специализированные центры, где будут взаимодействовать производители дронов и их операторы, а также будет проводиться подготовка квалифицированных кадров.
На прямой вопрос журналиста о том, доверяют ли жители Европейского союза своим лидерам в сфере безопасности, еврокомиссар дал уклончивый ответ. Вместо этого он подчеркнул, что политикам следует демонстрировать открытость, наращивать выпуск военной продукции и увеличивать объем инвестиций в оборонную промышленность. Такой подход, по его мнению, позволит показать населению, что министры обороны действуют верно.
Проект «Стена дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Его цель — развернуть вдоль границы с Россией многоуровневую систему наблюдения и автоматизированной защиты от беспилотных летательных аппаратов.
