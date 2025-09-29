Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду заявила о возможной отмене результатов выборов в Молдавии

Глава Майя Санду не исключила, что результаты выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AP 2024

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — отметила Санду.

Президент ответила на вопрос журналистов о вероятности аннулирования результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства России.

Ранее сообщалось, что после обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов. Таким образом, они опережают правящую партию «Действие и солидарность».

Также Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка.

Накануне американские СМИ написали, что последние решения главы Молдавии о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше