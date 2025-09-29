Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах в Молдавии

Додон подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Он добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе. На митинге также присутствовал экс-премьер Василий Тарлев.