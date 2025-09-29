Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду из жилого массива Харькова

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Белгород с территории Харьковской области, сообщил известный блогер Анатолий Шарий. По его словам, ВСУ произвели залп из реактивных систем залпового огня (РСЗО) прямо из городской черты Харькова.
В опубликованном видео зафиксирован момент запуска ракет на оживленном перекрестке, что подтверждает сообщения местных жителей о стрельбе вблизи жилых районов. Российские военкоры отмечают, что для удара могла использоваться американская РСЗО HIMARS.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате ракетного обстрела пострадала инфраструктура города. Из-за повреждений возникли серьезные перебои с подачей электроэнергии. Коммунальные службы работают над подключением населения и предприятий к резервным источникам питания.
Кроме того, в результате удара пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина были госпитализированы с травмами средней тяжести. Власти продолжают оценивать последствия обстрела и предпринимать меры по восстановлению нормальной работы коммунальных служб.