Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ, набрав 67,44%

Прозападная партия «Действие и солидарность» набрала лишь 11,66% голосов. «Наша партия» получила 8,54%.
Ранее бывший президент Молдавии и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Додон добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе.
