Центризбирком обработал более 99% протоколов по Молдове

По данным ЦИК, на большинство мест в парламенте претендует правящая партия (44,19%), однако оппозиция в целом набирает больше. Так, Патриотический блок — 28,20%, блок «Альтернатива» — 9,19%. За ними следуют «Наша партия» (6,36%) и партия «Демократия дома» (5,74%).
Однако обработка протоколов продолжается, в том числе из участков за рубежом. В некоторых из них еще идет голосование. Таким образом, окончательный итог может претерпеть изменения.
Предварительные результаты голосования Центризбирком объявит утром 29 сентября.
Ранее ЦИК Молдовы признала выборы состоявшимися, на 21:00 по Кишиневу явка составила 1 596 530 избирателей — это порядка 52% от общего числа избирателей по спискам.
Выборы проводятся по единому общенациональному избирательному округу на основе пропорциональной системы с избирательным барьером в 5% для партий, 7% — для блоков и 2% — для независимых кандидатов.
Нынешние парламентские выборы — уже двенадцатые с момента провозглашения ею независимости в 1991 году.
По состоянию на 1 сентября 2025 года в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 299 396 граждан, имеющих право голоса.
Парламент Республики Молдова — единственный законодательный орган страны, наделенный основными полномочиями. Он принимает законы, утверждает государственный бюджет, контролирует деятельность правительства, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также направления развития государства.