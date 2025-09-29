Центризбирком обработал более 99% протоколов по Молдове

По данным ЦИК, на большинство мест в парламенте претендует правящая партия (44,19%), однако оппозиция в целом набирает больше. Так, Патриотический блок — 28,20%, блок «Альтернатива» — 9,19%. За ними следуют «Наша партия» (6,36%) и партия «Демократия дома» (5,74%).