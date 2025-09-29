Ричмонд
На участках в России успели проголосовать лишь четыре тысячи избирателей

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии на выборах в парламент при подсчете голосов на участках в России насчитал чуть более 4 тысяч бюллетеней из 10 тысяч, хотя в РФ проживает около 400 тысяч молдавских граждан.

Источник: © РИА Новости

В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.

Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с участков в России, побеждает там патриотический блок с 67,44%. Прозападная партия «Действие и солидарность» получила 11,66% голосов, оппозиционная «Наша партия» — 8,54%.

Явка на этих двух участках составила 4202 человека. При подсчете голосов действительными признали 4109. Всего на оба открытых участка было отправлено 10 тысяч бюллетеней. Если учесть, что в России проживает около 100 тысяч молдавских граждан, воспользоваться правом голоса на территории РФ смог только каждый сотый избиратель из Молдавии.

Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента — 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.

Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

