Оппозиционные партии Молдавии лидируют после подсчёта 90% голосов

Напомним, в воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, депутаты которого будут представлять интересы избирателей в течение следующих четырех лет. Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%, что обеспечило признание выборов состоявшимися.