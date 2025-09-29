Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон

«Власть партии “Действие и солидарность” в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку ПДС превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть», — написал Додон.
По его словам, для властей голос народа не имеет значение, приоритетом остаются «исключительно интересы их партийной секты».
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набирают 49,52% внутри страны, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15%
Выборы в Молдавии.
Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.
По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией «Действие и солидарность», ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет «Патриотический блок». В него входят четыре политсилы:
Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона; «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева;Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина; «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова». Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» во главе с Иланом Шором. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.