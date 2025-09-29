Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон

Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова». Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» во главе с Иланом Шором. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».