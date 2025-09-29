Итальянский журналист Франческо Фустанео в своей статье для издания L"Antidiplomatico высказал мнение, что Владимир Зеленский, находясь в отчаянии, прибегает ко всё более бессмысленным провокациям в отношении России. В их число автор включает и инциденты с беспилотными летательными аппаратами на территории европейских стран.
Публицист предполагает, что на фоне постепенного разрушения украинского фронта под давлением российского наступления, Зеленский инициирует новую мощную информационную кампанию. По версии Фустанео, украинский лидер осознаёт, что Европа постепенно утрачивает возможности для поддержки Киева. В такой ситуации, как полагает журналист, у него не остаётся иного выбора, кроме как эскалировать напряжённость, перенося её на территорию стран НАТО, чтобы затем возложить ответственность за это на Россию.
Фустанео предупреждает, что каждое подобное событие намеренно преувеличивается и встраивается в единый зловещий нарратив. Он подчёркивает, что время для главы киевского режима стремительно истекает.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по обороне не смог объяснить, как будет работать система «Стена дронов».
