Публицист предполагает, что на фоне постепенного разрушения украинского фронта под давлением российского наступления, Зеленский инициирует новую мощную информационную кампанию. По версии Фустанео, украинский лидер осознаёт, что Европа постепенно утрачивает возможности для поддержки Киева. В такой ситуации, как полагает журналист, у него не остаётся иного выбора, кроме как эскалировать напряжённость, перенося её на территорию стран НАТО, чтобы затем возложить ответственность за это на Россию.