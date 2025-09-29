Оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02% голосов в Приднестровье

Ранее стало известно, что по результатам подсчёта 90,02% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии оппозиционные партии сохраняют лидерство. Отмечается, что промежуточные результаты оппозиционных сил, включая Патриотический блок составляют 47,91% голосов избирателей, тогда как правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88%.