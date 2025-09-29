Ричмонд
Захарова рассказала об «исторической амнезии» западных политиков: подведены итоги ГА ООН

Захарова рассказала об итогах работы делегации РФ на ГА ООН в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о результатах работы российской делегации на Генассамблее ООН. Она уведомила об «исторической амнезии», явно присутствующей у некоторых западных политиков. Так Мария Захарова написала в личном Telegram-канале.

Представитель МИД обратила внимание на «странные технические сбои», которые произошли в ходе выступлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Помимо прочего, она сделала акцент на провокациях Киева и Запада в контексте списков погибших в Буче.

«Историческая амнезия, забвение некоторыми странами и политиками Победы в год её 80-летия, ведёт не просто к утрате памяти о том, что было, но и непониманию происходящих сегодня процессов», — добавила Мария Захарова.

Во время пресс-конференции к Сергею Лаврову обратился британский журналист. Он попросил главу российского МИД говорить на английском. Однако Сергей Лавров отказался. Он напомнил, что русский язык по-прежнему входит в перечень международных.

