Правящая партия Молдовы может отказаться признать итоги выборов

В своем Telegram-канале Додон заявил, что ПДС сейчас пребывает в состоянии паники и активно ищет различные предлоги и оправдания, выходящие за правовые и демократические рамки. Он утверждает, что правящей партией даже рассматривается сценарий с полной отменой результатов голосования.