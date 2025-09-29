Стена дронов оказалась под угрозой срыва из-за одной страны

По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к тому, что «стена дронов» превратится в современный аналог печально известной «линии Мажино» — мощного, но оказавшегося неэффективным оборонительного сооружения. Эксперт Джессика Берлин подтвердила эту оценку, отметив, что без участия Венгрии система ПВО ЕС по своей уязвимости рискует повторить судьбу этой исторической линии обороны.