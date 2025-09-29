Стена дронов оказалась под угрозой срыва из-за одной страны

Отказ правительства Венгрии участвовать в общеевропейском проекте по созданию так называемой «стены дронов», предназначенной для противодействия предполагаемой российской угрозе, ставит под срыв реализацию всей инициативы. Как сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на экспертов по безопасности ЕС, это решение создает серьезную проблему.
В материале указывается, что Венгрия, являющаяся одним из ближайших партнеров России в регионе, отказывается от участия в проекте. Это означает, что в центре амбициозного оборонного плана может образоваться брешь площадью 96 тысяч квадратных километров.
По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к тому, что «стена дронов» превратится в современный аналог печально известной «линии Мажино» — мощного, но оказавшегося неэффективным оборонительного сооружения. Эксперт Джессика Берлин подтвердила эту оценку, отметив, что без участия Венгрии система ПВО ЕС по своей уязвимости рискует повторить судьбу этой исторической линии обороны.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по обороне не смог объяснить, как будет работать система «Стена дронов».
