Песков назвал интенсивными отношения России и КНДР

Песков сообщил, что контакты РФ и КНДР развиваются.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о развитии отношений Москвы и Пхеньяна. Он назвал контакты интенсивными. Так представитель Кремля заявил в диалоге с ТАСС.

Дмитрий Песков уточнил, что отношения продолжат развиваться. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву. Вопрос прорабатывается, дополнил пресс-секретарь.

«У нас интенсивные двусторонние отношения, которые реализуются, и мы будем дальше это делать, конечно», — поделился Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что предложение Владимира Путина о посещении президентом США Дональдом Трампом Москвы остается в силе. Решение зависит исключительно от американского правительства, заключил Дмитрий Песков.

