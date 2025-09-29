В Кремле выступили с заявлением о прибытии Ким Чен Ына в Москву

Президент России Владимир Путин во время посещения Китая встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он пригласил северокорейского лидера в Москву. В данный момент сроки прибытия в Россию Ким Чен Ына не определены, оповестил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что данный вопрос остается на начальном уровне. Пока проработка встречи не осуществлялась.
Стоит напомнить, что на саммите в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын провели длительную беседу. Лидеры двух государств общались порядка 2,5 часа.
Дмитрий Песков отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном продолжают активно развиваться. Он назвал нынешние контакты интенсивными, отметив, что их реализация будет осуществляться в том же темпе и дальше.