Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле выступили с заявлением о прибытии Ким Чен Ына в Москву

Песков рассказал о неопределенности сроков прибытия Ким Чен Ына в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время посещения Китая встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он пригласил северокорейского лидера в Москву. В данный момент сроки прибытия в Россию Ким Чен Ына не определены, оповестил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что данный вопрос остается на начальном уровне. Пока проработка встречи не осуществлялась.

Стоит напомнить, что на саммите в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын провели длительную беседу. Лидеры двух государств общались порядка 2,5 часа.

Дмитрий Песков отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном продолжают активно развиваться. Он назвал нынешние контакты интенсивными, отметив, что их реализация будет осуществляться в том же темпе и дальше.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше